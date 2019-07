Denis Dosio Instagram, l’intervento di chirurgia estetica che fa discutere: appena 18 anni e già si è sottoposto al face contouring.

Il diciottenne Denis Dosio si è sottoposto a un trattamento di chirurgia estetica. Sta facendo molto discutere il video pubblicato da Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, che ha condiviso con i suoi followers tutti i procedimenti di questo insolito intervento.

In particolare il giovanissimo Denis si è sottoposto ad un trattamento di counturing mandibolare, ovvero una serie di iniezioni di acido ialuronico lungo la mandibola.

Ovviamente, data la giovane età del ragazzo, questa scelta ha sollevato numerose critiche e polemiche. E tra le tante spunta quella dell’ex corteggiatore Andrea Dal Corso.

Potrebbe interessarti anche:

Denis Dosio Instagram, l’intervento di chirurgia estetica che fa discutere

Sta facendo molto discutere il ricorso alla chirurgia estetica da parte di Denis Dosio che ha voluto sottoporsi a un trattamento presso la clinica del noto Giacomo Urtis; tra le critiche rientra quella di Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ora fidanzato con Teresa Langella:

“Ragazzi che a 18 anni si fanno fare ‘contouring’ al viso ‘for free’ da Chirurghi mediatici, per avere più ‘mascellone’ da sfoggiare nei Social…Dove arriveremo? Bisognerebbe istituire delle norme giuridiche per l’amor proprio!”

E, ovviamente, anche altri utenti la pensano come lui. “I genitori hanno responsabilità” ha poi continuato Andrea.

Ecco il video condiviso dal chirurgo Giacomo Urtis: