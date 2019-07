Temptation Island 2019 Elena Cianni, spiacevole episodio per la tentatrice su Instagram subito dopo la messa in onda della puntata: ecco cos’è successo.

Il percorso di Temptation Island 2019 è, quasi giunto al termine. Lunedì 29 Luglio, infatti, andrà in onda la sesta ed ultima puntata dedicata al viaggio dei sentimenti delle tre coppie restanti in gioco. Non solo, quindi, vedremo la seconda parte del confronto finale tra Massimo ed Ilaria. Ma avremo modo di scoprire anche come si è concluso il viaggio di Katia e Vittorio e di Sabrina e Nicola. Ecco. A proposito della coppia romana, nello scorso appuntamento, sono stati, senza alcun dubbio, protagonisti indiscussi. Soprattutto per il weekend, sebbene non vissuto in pieno, che Massimo ha fatto la single Elena. Ecco. Sapete cos’è accaduto, subito dopo la puntata, sul profilo Instagram della ragazza? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Elena Cianni di Temptation Island 2019: è accaduto subito dopo la puntata

In effetti, la puntata di Temptation Island 2019 di lunedì 22 Luglio è stata davvero importante per Massimo ed Ilaria. Se, infatti, la giovane ragazza non ha preferito partire per il weekend da sogno con il single Javier, il suo fidanzato, invece, ha agito in modo completamente differente. Nonostante Massimo non abbia vissuto appieno gli ultimi due giorni nel villaggio prima del confronto finale con la sua fidanzata, ha fatto tantissimo chiacchierare un particolare episodio. Dopo, infatti, una serata trascorsa insieme, Massimo ed Elena si sono trattenuti, per tantissime ore, fuori alle loro camere. Purtroppo, data la scarsa qualità delle immagini, non si è avuto la possibilità di capire cosa i due stessero facendo. Eppure, c’è chi crede che tra i due ci sia stato qualcosa di ‘intimo’. Proprio per questo motivo, quindi, subito dopo la messa in onda della puntata, alcuni sostenitori del programma si sono riversati sul profilo ufficiale Instagram di Elena per esternare il loro dissenso. Ecco alcuni commenti:

