Erica Piamonte: dopo il Grande Fratello potrebbe sbarcare a Uomini e Donne? La proposta arriva direttamente dal web, ecco le parole della bella fiorentina.

Erica Piamonte è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il flirt con Gaetano Arena e le amicizie nate nella casa l’hanno resa protagonista del programma, e anche dopo l’uscita dal reality Erica ha continuato ad essere molto seguita sui social, anche per la sua particolare vicinanza con Taylor Mega, che a qualcuno è sembrata anche andare oltre la semplice amicizia, visto che la Piamonte ha sempre dichiarato di essere bisex. Ora, però, i fan le hanno fatto una particolare proposta: ecco quale.

Erica Piamonte presto a Uomini e Donne? La proposta dei fan su Twitter

Erica Piamonte è molto amata e seguita sui social. Da quando è uscita dal Grande Fratello, la bella toscana condivide sui social la sua vita quotidiana e ‘dialoga’ spesso e volentieri con i suoi oltre 200mila followers. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Erica ha riportato alcuni dei messaggi pubblicati per lei su Twitter dai fan, che le hanno fatto una particolare proposta, ovvero quella di provare a diventare tronista a Uomini e Donne. La volontà degli utenti è quella di fare una ‘petizione’ per convincere Maria de Filippi e la sua redazione a far sedere Erica sul trono.

La risposta del’ex gieffina alla proposta dei fan

I fan di Erica Piamonte la vorrebbero vedere sul trono di Uomini e DOnne. Tra l’altro si tratterebbe del primo trono bisex della storia del programma, visto che Erica ha sempre dichiarato di essere attratta sia dalle donne che dagli uomini. Ma cosa ne penserà l’ex gieffina di questa particolare proposta? Ebbene, Erica ha annunciato di star facendo un pensierino alla possibilità di fare un provino per il dating show di Canale 5. Sarà davvero così o si tratta solo di una risposta scherzosa? Lo scopriremo presto!

