Fabio Colloricchio, il gesto folle condiviso con Violeta: sigillo d’amore. La coppia nata a Supervivientes sembra fare sul serio

Un amore che procede a gonfie vele quello tra due noti naufraghi dell’Isola dei Famosi. La versione in questione non è quella italiana, così come italiani non lo sono i protagonisti. I due, reduci dall’esperienza più trasgressiva televisiva, non di certo passati inosservati per qualche episodio bollente, sono usciti finalmente allo scoperto. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrynan sono stati al centro delle crticihe durante Supervivientes, ma ora pensano a godersi al massimo la loro storia d’amore, nata all’ombra di qualche palma. Un gesto inaspettato a sigillare la scintilla scoccata tra le onde, che stanno coltivando carichi di aspettative.

Fabio Colloricchio e Violeta innamorati pazzi: il gesto folle postato sui social

L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio, che pochi mesi fa ha sconvolto il web per la fine improvvisa della relazione con Nicole Mazzocato, è di nuovo felice. Violeta è un po’ la sua versione femminile nel panorama spagnolo. Proprio come lui, proviene da Mujeres y Hombres, la versione spagnola di Uomini e Donne, dove ha occupato il trono per qualche mese. Oggi i due si mostrano sorridenti e spensierati sui social e un gesto in particolare ha lasciata credere che dietro alla scintilla scattata sull’Isola, ci sia molto di più.

Un tatuaggio condiviso è la scelta che sigilla questo nuovo amore. Fabio e Violeta hanno deciso di lasciare il segno sulla loro pelle a testimonianza del forte rapporto che li lega. Una palma con un cuoricino, la fusione del posto che li ha visti nascere come coppia e il simbolo più palese dell’amore che li lega.

