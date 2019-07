Federica Pellegrini straordinaria: medaglia d’oro in Corea del Sud

Federica Pellegrini ha ottenuto la medaglia d’Oro nei 200 stile libero ai mondiali in Corea del Sud, ecco tutti i numeri e i tempi con cui si sono classificate le altre

Una straordinaria Federica Pellegrini tiene alta la bandiera italiana vincendo ancora una volta la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. La nuotatrice si è classificata prima con il tempo di 1.54.22. Al secondo posto, invece, con solo un argento l’australiana Ariarne Titmus con 1.54.66, bronzo per la svedese Sarah Sjoestroem con 1.54.78.

Federica Pellegrini | ORO | 1.54.22

Ariarne Titmus | ARGENTO | 1.54.66

Sarah Sjoestroem | BRONZO | 1.54.78

E’ un’irrefrenabile Federica Pellegrini quella che ha vinto nuovamente la medaglia d’oro, questa volta in Corea del Sud. Al momento, si contano ben otto podi mondiali in carriera nei 200 stile libero. In totale 4 titoli: il secondo consecutivo, 3 argenti e un bronzo.

“Budapest è stato voluto fortemente, ma mai avrei immaginato l’oro”: queste le dichiarazioni a caldo di Federica ancora incredula per la vittoria. Come dice, non sempre si raggiungono i risultati sperati, malgrado l’impegno. Beh, non possiamo che aggiungere alle sue parole che se l’Italia è ancora lì in alto in questo sport è solo grazie a lei. Il nostro paese può solo gioire alle sue vittorie ed essere orgoglioso dei risultati che riesce a conquistare. Un oro che forse nemmeno lei si aspettava e che lascia tutti di stucco, questo.

Gossip e curiosità sulla vita privata della nuotatrice

Dobbiamo per forza parlare di fidanzati e gossip vari? Sì. Proprio non ne possiamo fare a meno e allora vi facciamo un breve resoconto sulla vita privata di Federica Pellegrini. La nuotatrice è stata fidanzata con Filippo Magnini. “Mi ha lasciato lei”, dichiarò il nuotatore in un’intervista. Poi, nella sua vita ci sarebbe stato Luca Marin. Adesso, il gossip parla di un nuovo flirt con quello che è il cugino di Filippo nonché allenatore di Federica: Matteo Giunta. Niente di ufficiale, per il momento sono solo voci. Se son rose, fioriranno!