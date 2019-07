Giorgia Gabriele si mostra completamente nuda con un pancione a pochissimi giorni dal parto: presto potrà stringere tra le braccia suo figlio

Giorgia Gabriele è incinta e presto partorirà, così ha deciso di mostrarsi senza vestiti e completamente nuda nel suo ultimo post di Instagram. Una foto che ha raccolto migliaia e migliaia di like e commenti. Si tratta di un bel maschietto: presto lo darà alla luce e sarà il frutto dell’amore nato con il suo attuale compagno Andrea Grilli, capo commerciale della New Guards Group.

Giorgia Gabriele nuda: si mostra senza veli col pancione

Giorgia Gabriele è la ex fidanzata di Gianluca Vacchi: la ricordiamo tutti in quei video in cui si mostrava mentre danzava al suo fianco e catturava l’attenzione di migliaia di persone sui social. Adesso, ha cambiato rotta. Basta balletti, basta costumi striminziti. La sua relazione con Vacchi è finita ed è follemente innamorata di Andrea Grilli. La loro storia va a gonfie vele, tanto che è arrivato un bambino che sta per nascere. Sì, perché come scrive proprio la mamma, manca veramente poco. Beh, potevamo accorgercene anche dal pancione che ormai è diventato enorme.

“Few days left” scrive Giorgia su Instagram per lasciare intendere che ormai quella pancia sarà lì ancora per poco, ancora per qualche giorno. Poi, stringerà finalmente il suo figlioletto tra le braccia.

Cosa fa nella vita Giorgia?

Era stanca, come aveva affermato tempo fa, di essere semplicemente la fidanzata di Gianluca Vacchi. Aveva voglio di camminare da sola. Di fare qualcosa di bello per sé stessa. Così, ha deciso di concentrarsi sul suo marchio di moda ‘Wandering’. Spesso, come vediamo, pubblicizza i suoi capi d’abbigliamento proprio tramite il suo profilo Instagram. In quest’ultimo post, tuttavia, non ce n’è stato modo perché in foto è completamente nuda. Nessun capo da pubblicizzare, solo tanto amore da ‘digitalizzare’ e condividere sui social.