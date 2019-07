De Lellis Iannone siparietto divertente su Instagram: “Sei violento”

Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno creato un divertente siparietto in auto: botta e risposta per la coppia. Ecco di che si tratta.

Già da tempo non si nascondono più sui social e vivono la loro quotidianità anche sul web: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano essere sempre più affiatati. La famosa influencer viene da alcune storie importanti come Andrea Damante e Irama, mentre l’ex del pilota di Moto GP è Belen Rodriguez, che da poco ha fatto pace con il suo ex marito, Stefano De Martino. Entrambi molto simpatici spesso regalano ai follower siparietti divertenti: l’ultimo è stato di poche ore fa. Vediamo cosa è successo.

De Lellis Iannone siparietto divertente su Instagram: l’accusa contro il pilota

In qualità di influencer la De Lellis si ritrova ogni giorno a parlare con le sue fan, meglio note come “bimbe”, tramite le IG story.

Anche poche ore fa si è trovata a registrare un IG story durante un momento in auto con il fidanzato. Il pilota di Moto GP è solito prenderla in giro mentre si riprende con il suo cellulare. Dopo una riunione ha iniziato ad aggiornare i suoi follower ma ad un certo punto dice scherzando: “Ho chiesto una pausa di riflessione ad Andrea, è pesante”. Prosegue stuzzicandolo e dopo poco riceve una risposta dal suo fidanzato “Ti do un cazzotto in faccia” (in maniera ironica). Giulia non ha tardato a replicare “È anche violento“.

Il siparietto divertente è terminato con Andrea Iannone che sottolinea “Non ho mai toccato una donna neanche con un unghia“. Tra risate ed offese ironiche, i due hanno regalato ai follower un momento esilarante della loro quotidianità.

