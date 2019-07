Wanda Nara è incinta del sesto figlio? L’indizio sulla moglie di Icardi lanciato dal settimanale Chi, non è passato inosservato.

Wanda Nara negli ultimi tempi è al centro del gossip italiano e non solo: oltre i suoi shooting super sensuali, si parla molto di lei anche in qualità di agente. Non è un periodo facile nell’ambito lavorativo per il marito, Mauro Icardi, che si ritrova ormai lontano dai piani della sua Inter e conteso tra Napoli e Juve. Wanda è continuamente a lavoro per risolvere la questione futuro Icardi: i due sono inseparabili ed il settimanale Chi ha lanciato uno scoop da far perdere il fiato. Ecco di che si tratta.

Wanda Nara incinta del sesto figlio? L’indizio sulla moglie di Icardi

Il settimanale Chi rivela che Wanda Nara potrebbe essere in dolce attesa: sta per arrivare un sesto figlio per la moglie agente più sexy? Sarebbe il secondo con il marito, Mauro Icardi. L’indizio svelato da Alfonso Signorini non è passato inosservato: la super sexy bionda è apparsa un po’ prosperosa rispetto al solito. Sarà che Wanda nasconde un pancino?

Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito il gossip che sta già facendo il giro del web: questo non toglierà spazio alle questioni lavorative. Wanda Nara e Icardi devono risolvere alcuni problemi con il club nerazzurro e prendere in considerazione un eventuale trasferimento.

