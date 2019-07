Vi è mai capitato di vedere che alcuni Vip con il profilo Instagram verificato vi guardino le storie? Ecco svelato il motivo, i dettagli.

Sembra proprio che Instagram stia apportando delle novità davvero pazzesche. In queste ultime ore, infatti, alcuni utenti hanno segnalato che, le loro Instagram stories, sono state visualizzate da numerosi personaggi pubblici che, tra l’altro, sul famoso social network hanno la classica ‘spunta blu’. Ciò, quindi, sta a significare che sono tutti profili verificati. Non fake, per intenderci. Ecco. La domanda sorge, quindi, spontanea: come mai succede una cosa del genere? Ecco. A svelare l’arcano è il portale Influencer Busters. Che, come riportato dal sito web BitchyF, ha spiegato per filo e per segno cosa sta accadendo.

Instagram, perché i Vip visualizzano le vostre storie? Il motivo

Pochissime giorni fa, si è diffusa la notizia che Instagram, ben presto, apporterà delle clamorose novità. Sembra, infatti, che molto presto non sarà più possibile visualizzare gli utenti a cui piace una nostra foto. Ma le sorprese non sono finite qui. Perché, in questi ultimi giorni, alcuni utenti hanno notato un incremento di visualizzazione delle loro storie. Soprattutto da parte di alcuni personaggi pubblici con il profilo Instagram verificato. Come mai, quindi? Come dicevamo a svelare il motivo è il portale Influencer Busters. Stando a quanto riportato anche dal sito BitchyF, a visualizzare le vostre storie Instagram, a quanto pare, non sono i Vip ‘in carne ed ossa’. Ma dei semplici programmi informatici, comunemente chiamati Bot, che hanno l’obiettivo di aumentare la ‘popolarità’ del vip in questione. Quando, infatti, un personaggio pubblico guarda la vostra storia, nasce in voi la curiosità di guardare il suo profilo, le sue storie e le sue foto. Ecco. È proprio questo il ‘gioco’. Nulla di che. Ovviamente, c’è un rimedio a tutto questo. Se non volete, infatti, che persone sconosciute guardino le vostre storie, è necessario ridurne la visualizzazione.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui