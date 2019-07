Raffaella Fico e Francesco Caserta, il commento al veleno di Paola Caruso: “Non finirà così”. La presunta storia d’amore scatena l’ira

Al centro del gossip da qualche giorno, Raffaella Fico e Francesco Caserta sembrano formare una nuova coppia. L’ex di Balotelli e l’imprenditore sono volti già noti per ciò che riguarda la loro vita privata, oltre che lavorativa. In particolar modo Francesco, ex della Bonas di ‘Avanti un Altro’ Paola Caruso, non è tuttora visto di buon occhio per aver deciso di non riconoscere il figlio avuto da Paola. Una vicenda chiacchieratissima che ha lasciato sconvolta lei in primis e il pubblico che ha seguito la vicenda.

La presunta relazione tra Raffaella Fico e Francesco Caserta manda su tutte le furie Paola Caruso

A una settimana dalla bomba che ha letteralmente scosso il web, Francesco Caserta e Raffaella Fico ancora non sono usciti allo scoperto, ma sembrerebbe che i due abbiano trascorso un weekend in un mega resort super scortati da guardie del corpo. Immediato il commento di Paola Caruso all’uscita dello scoop. Tutti ci chiedevamo come mai ancora non fossero uscite dichiarazioni, ma finalmente l’ex Bonas ha espresso il suo pensiero sulla questione. Le sue parole sono state raccolte e pubblicate da Chi. “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi”, esordisce Paola sulla questione che ha visto coinvolto il padre biologico di suo figlio e l’ex di Mario Balotelli. Ma Paola non le manda certo a dire e fa chiarezza sull’attuale situazione in cui è coinvolto Francesco: “Da dodici mesi non mi dà un euro, non finirà così”. Parole al veleno che racchiudono il rancore che Paola continuerà a provare nei confronti del suo ex compagno, che finora non si è espresso sulla questione. Sarà questa la volta buona per conoscere la verità? Non ci resta che attendere qualche segnale della nuova probabile coppia e le probabili parole di difesa di Francesco Caserta.

