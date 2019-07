Riccardo Scamarcio Clizia Incorvaia: ecco la versione dell’attore pugliese sul presunto tradimento ai danni del suo migliore amico Francesco Sarcina.



Per chi non lo sapesse, Riccardo Scamarcio è al centro di un gossip che lo vede protagonista di un tradimento ai danni del suo migliore amico Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

Sarcina è sposato dal 2014 con Clizia Incorvaia, cantante e fashion influencer. I due dopo aver annunciato una crisi lo scorso novembre, decidono di riprovarci fino a che la ragazza ha confessato di aver tradito suo marito con Riccardo Scamarcio. Appena 24 ore dopo questa scottante rivelazione, la stessa Clizia rivela di non voler nè confermare nè smentire i fatti. Oggi arriva la presunta versione dell’attore pugliese.

Potrebbe interessarti anche:

Riccardo Scamarcio Clizia Incorvaia: ecco la versione dell’attore pugliese

Dopo vari gossip, scoop e indiscrezioni, decide di intervenire Riccardo Scamarcio:

“Tra me e Sarcina una complicità rara, Clizia ha inventato il tradimento per gelosia”. Dopo i capitoli precedenti, che vedono un tradimento consumato ai danni di Sarcina, oggi parla per la prima volta proprio Riccardo. A riportare il retroscena è il settimanale Oggi. “Il tradimento è una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia”.

“Era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. Lei ha deciso di farmela pagare”

Secondo Scamarcio, l’intenzione di Clizia era quella di uccidere per sempre la sua amicizia con Sarcina e non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo.