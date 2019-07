Veera ed Osvaldo hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram: ecco la reazione di Stefano Oradei, ex compagno della ballerina.

Adesso è praticamente ufficiale: Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen sono ufficialmente una coppia. Ve ne abbiamo parlato proprio ieri in un nostro articolo. Dopo aver ballato diversi mesi insieme e, soprattutto, dopo insistenti voci sul loro notevole feeling, i due giovani ragazzi hanno ufficializzato la loro relazione. Con alcune foto in famiglia, la coppia ha deciso, così, di uscire allo scoperto. Mostrandosi felice, innamorata e spensierata. Ebbene. Come sarà stata, quindi, la reazione di Stefano Oradei di fronte a tale notizia? Ricordiamo, infatti, che il ballerino era legato a Veera da circa 11 anni. Ed era stato il primo, durante la messa in onda della recente edizione di Ballando con le Stelle, a notare questo legame instauratosi tra la sua fidanzata e il calciatore.

Stefano Oradei: la sua reazione alla coppia Veera-Osvaldo

Ci aveva visto lungo Stefano Oradei. Ricordiamo, infatti, che durante la recente edizione di Ballando con le Stelle, il ballerino professionista aveva reso noto più volte la sua gelosia nei confronti del rapporto instauratosi tra la sua fidanzata Veera Kinnunen e il suo ‘allievo’ Pablo Daniel Osvaldo. Impossibile dimenticare di quando, dopo una scenata di gelosia, la conduttrice Milly Carlucci non solo ha invitato Oradei a chiedere scusa pubblicamente alla sua fidanzata, ma di ridimensionare le sue reazioni perché del tutto immotivate. Ecco. A distanza di alcuni mesi, però, Veera e Osvaldo hanno ufficializzato la loro relazione. Proprio ieri, infatti, sul profilo Instagram del calciatore è stata pubblicata la prima foto di coppia. Ebbene. Quale sarà stata la reazione di Stefano? Curiosi? Beh, silenzio tombale! Il giovane ballerino, infatti, per adesso ha preferito non proferire parola. Anche sul suo profilo Instagram, ad esempio, è calato il silenzio assoluto. Pensate, il suo ultimo post risale al 24 maggio. Nonostante questo, però, i suoi fan, appena appresa la notizia, non hanno perso occasione di poter dimostrargli tutto il loro affetto.

