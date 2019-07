Taylor Mega pubblica una foto su Instagram con un costume davvero piccolissimo: il commento di Erica Piamonte non passa affatto inosservato.

Sa sempre come far parlare di sé, Taylor Mega. Pochissime ore fa, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto davvero da urlo. Con un bikini davvero minuscolo appartenente, tra l’altro, alla sua linea di costumi da bagno, l’influencer ha catturato l’attenzione di tutti. In effetti, è praticamente impossibile non notare questa foto. Come tutte le altre volte, Taylor è davvero fantastica. Eppure, tra i diversi commenti d’apprezzamento giunti sotto lo scatto, ne è spuntato uno. Che, ovviamente, non è assolutamente passato inosservato. Parliamo, infatti, del commento di Erica Piamonte, ex gieffina. Vediamo cosa è accaduto. E, soprattutto, qual è stata la reazione dei loro sostenitori.

Taylor Mega, costume minuscolo su Instagram: arriva il commento di Erica

È sempre di più irresistibile Taylor Mega su Instagram. L’influencer, infatti, è solita condividere scatti sul famoso social network. Ne sono tantissimi e, soprattutto, completamente diversi tra loro. Ci sono alcune foto in costume da bagno. Altre durante il suo allenamento ginnico. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Tutti, però, hanno un obiettivo in comune: evidenziare la bellezza di Taylor. E, vedendo i risultati ottenuti, ci riescono alla grande. Proprio l’ultimo di essi ha, però, suscitato particolare interesse. Ecco lo scatto in questione:

Come si può vedere quindi, Taylor indossa una costume davvero minuscolo che, ovviamente, lascia poco spazio all’immaginazione. Inevitabile, quindi, la reazione da parte dei suoi sostenitori. Che, alla visione di tale scatto, hanno subissato la foto di commenti e di likes. Ecco. Come dicevamo precedentemente, uno di essi ha particolarmente catturato l’attenzione di tutti.

A commentare è Erica Piamonte, ex gieffina. Le due giovani ragazze, durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, hanno legato particolarmente. Tanto che, più volte, hanno mostrato apertamente il loro rapporto. Immediata è stata la reazione di Taylor che, appena letti i complimenti della sua amica, si è lasciata andare ad una dolce confessione: “Mi manchi”.

