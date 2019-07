Wanda Nara si è spostata il costume durante uno shooting: Instagram è diventato per qualche secondo super “hot”.

La moglie agente di Mauro Icardi sa sempre come puntare i riflettori su di sé: è diventata famosa per via dello scandalo calcistico legato alla fine della sua storia con Maxi Lopez e l’inizio di quella con Mauro Icardi. Oggi è l’agente di suo marito, calciatore dell’Inter. E mentre lavora giorno e notte per risolvere la questione futuro, gli shooting sono la sua passione e su Instagram si diverte a pubblicare backstage, quasi tutti particolarmente “hot”. Vediamo l’ultimo.

Wanda Nara sposta il costume durante uno shooting: Instagram in delirio

Wanda Nara scatenata nelle ultime ore su Instagram: durante uno shooting ha dato il meglio di sé. Pose super sexy ed un gesto che non è passato inosservato: con la mano sposta il costume intero che indossa ed i suoi fan sono letteralmente impazziti.

Tra una vacanza e l’altra però continua il suo lavoro da procuratrice: oltre le sue IG story provocanti, ha pubblicato un suo primo piano come post con una didascalia che ha fatto riflettere tutti. “Devi avere paura di una donna che è stanca di essere buona“: il messaggio criptico non ha un destinatario certo, ma visti i rapporti tra Icardi e l’Inter si pensa che queste parole siano indirizzate proprio alla società nerazzurra. O non è così?

