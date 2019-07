Barbara D’Urso in accappatoio: seduce i follower accavallando le gambe. Un outifit insolito che incuriosisce i fan e scalda le temperature

Mi vesto per uscire o resto a casa? Ce lo saremmo chiesti tutti prima o poi una volta nella vita. E’ questo il famoso quesito che Barbara D’Urso quest’oggi ha posto ai suoi fan, ma l’ha fatto in modo speciale, come lei solo sa. Uno scatto di Instagram ha catturato l’attenzione dei fan che si sono soffermati sui particolari più che sul testo che accompagna la foto. Ma vediamo meglio insieme come si è mostrata.

Barbara D’Urso in accappatoio scatena il pubblico social. Posa super sexy su Instagram

Siamo soliti vederla in tutte le vesti, da abiti scollati a quelli lunghi, da abiti pomposi a quelli semplici, in vestaglia, costume o camicia da notte, ma l’accappatoio ancora ci mancava. Così Barbara D’Urso questa sera ha incuriosito i numerosissimi follower che affollano il suo profilo Instagram. Posa sexy con gambe rigorosamente accavallate e solo un accappatoio a coprirla. Poi la domanda, accompagnata da quel sorriso che durante tutto l’anno accompagna milioni di telespettatori sparsi per tutta Italia. I suoi ascolti record sono sinonimo di familiarità e simpatia, ma mentre non tutti stanno dalla sua parte, impossibile non apprezzarne quelle doti così evidenti: la bellezza che la contraddistingue fa di lei una delle donne più incantevoli del palcoscenico televisivo nazionale. Un fisico da fare invidia a tante ragazzine e un viso sempre giovane. L’outfit è solo l’ennesima provocazione che lascia i fan incuriositi davanti all’immagine. Cosa avrà deciso Barbara? Magari lo scopriremo più tardi, nel frattempo vi mostriamo lo scatto.

