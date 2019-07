Bella Thorne è pansessuale: arriva la confessione della fidanzata di Benji Mascolo che fa un’importante rivelazione riguardo il suo orientamento sessuale.

Per chi non lo sapesse, Bella Thorne è la fidanzata di Benjiamin Mascolo di “Benji e Fede“. L’attrice americana ha confessato di essere pansesssuale. La rivelazione è stata fatta a “Good Morning America”; Bella ha spiegato di essere in grado di amare senza distinzione. Una persona pansessuale, in sostanza, può essere attratta da qualsiasi persona, genere, razza, così come da transgender o da persone che si identificano con entrambi o nessuno dei due generi. Il termine stesso infatti “Pan” è inteso come “tutti i generi di persona”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato l’attrice Bella Thorne.

Potrebbe interessarti anche:

Bella Thorne è pansessuale: incredibile confessione della fidanzata di Benji Mascolo

“Ero già pansessuale, solo che non lo sapevo“. L’attrice ha capito di essere pansessuale dopo che le hanno spiegato il significato. Bella, infatti, è attratta da chiunque, in quanto riesce ad innamorarsi dell’anima e non di altro. Importante non confondere la pansessualità con la bisessualità. “Perchè la prima implica una tendenza verso una folosofia all-inclusive”.

Bella Thorne in passato ha avuto anche una relazione con un’altra ragazza che, spesso, compare nei suoi post di Instagram. Cosa penserà Benji delle dichiarazioni della sua fidanzata?