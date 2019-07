Cecilia Rodriguez sexy in barca: lo scatto con il lato b in primo piano

Cecilia Rodriguez si è fotografata con un costume sexy in barca: nello scatto ha il suo lato B in primo piano.

Cecilia Rodriguez è ormai entrata nel cuore degli italiani come la sorella: ha conquistato il pubblico con la sua genuinità nelle esperienze televisive come l’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello VIP, programma che le ha regalato l’amore. Proprio nella casa di Cinecittà, Ignazio Moser e Chechu si sono innamorati e da allora non si sono mai più separati. Bella, sexy e simpatica: all’argentina sorella di Belen non le manca niente. Su Instagram poche ore fa ha pubblicato uno scatto che ha fatto alzare la temperatura ai suoi fan. Vediamo di che si tratta.

Cecilia Rodriguez sexy in barca: lo scatto lato b in primo piano

Aperitivo al tramonto, balletti e risate sulla barca insieme a Ignazio Moser e Andrea Damante: Cecilia Rodriguez sta trascorrendo una vacanza ricca di divertimento ad Ibiza con il suo fidanzato ed altri amici. Come sempre condivide con i suoi follower la sua vacanza. Uno scatto pubblicato poche ore fa ha infiammato letteralmente Instagram: in bikini l’argentina sfoggia un fisico paradisiaco.

135 mila like per questo scatto ed oltre 600 commenti: tutti i suoi fan sono impazziti per lei e per le sue forme. Nel profilo di Andrea Damante è spuntato anche un video challenge in cui si vedono lui, Chechu, Ignazio ed un amico a ballare sulla barca. Movimenti sexy e twerk da urlo per la modella che si è prestata a pose super sensuali, catturando tutta la scena.

