Chiara Ferragni sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 con un documentario a lei dedicato.

Chiara Ferragni è diventata ormai un’imprenditrice digitale a livello nazionale: il suo successo è arrivato in ogni parte del mondo diventando tra le fashion blogger più famose. Sposata con il cantante Fedez, con cui ha avuto un meraviglioso bimbo di nome Leone, sui social è seguita da oltre 17 milioni. Tramite le sue Instagram story ha dato una notizia che ha lasciato tutti i suoi fan e non solo senza parole: ecco di che si tratta.

Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia 2019: il documentario sulla sua vita

Pochi minuti fa lo ha annunciato Chiara Ferragni tramite alcune Ig story: la famosissima influencer sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 con un documentario sulla sua vita. Oggi, 25 luglio, c’è stata la conferenza stampa di Venezia 76 ed è emerso che tra i film presenti ci sarà anche quello a lei dedicato.

“Chiara Ferragni Unposted” è il titolo del documentario realizzato da Elisa Amoruso: si tratta del racconto della vita della fashion blogger più famosa al mondo. Sarà trasmesso nella sezione “Sconfini” al Festival del Cinema. The Blonde Salad entrerà anche nel grande schermo: i suoi fan e non solo sono davvero curiosi di scoprire per filo e per segno tutti i dettagli della vita della Ferragni. Tra il 28 agosto ed il 7 settembre 2019 si terrà la 76esima Mostra del Cinema di Venezia: la data in cui sarà trasmesso il documentario è ancora ignota.

