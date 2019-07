Elisabetta Canalis, gambe accavallate: l’abito è troppo corto. Impossibile resistere davanti alle immagini postate sui social

Ospite d’onore insieme ad Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio questa sera c’è Elisabetta Canalis. L’ex velina ha anticipato nel corso del pomeriggio la sua presenza ad un appuntamento speciale: rivelato poi solo durante il tragitto. La fondazione Andrea Bocelli, grazie all’incasso ricavato da questo concerto evento ricostruirà l’Accademia della Musica di Camerino. La Canalis, reginetta di bellezza ma soprattutto impegnatissima in tante occasioni di solidarietà, non ha perso occasione per sfoggiare il suo look migliore, attirando l’attenzione su un particolare.

Elisabetta Canalis, le gambe accavallate mettono in risalto il mini abito. L’inquadratura è da capogiro

Una serata di musica e spettacolo quella che stasera si sta svolgendo al Teatro del Silenzio, nei pressi di Pisa. Andrea Bocelli al comando del timone, accompagnato da super ospiti come Mika e Dua Lipa. Ma non solo, ad accendere la serata con loro c’è anche Elisabetta Canalis. L’ex velina ha condiviso con i suoi follower i preparativi per la serata, che l’hanno vista trasformarsi in una vera e propria regina dei social. Le Instagram stories postate da Elisabetta raccontano i momenti che anticipano il grande evento, con annessa preparazione. Tra tutti i particolari è il miniabito indossato durante le riprese a mandare in incandescenza il pubblico, rimasto incollato allo schermo. Il rumore dl phon passa in secondo piano davanti alle immagini che per un attimo si fermano sulle gambe accavallate della Canalis. Un’inquadratura vertiginosa che mette in risalto la prestanza fisica di una delle donne che farà perdere la testa in eterno ai fan da casa, in perenne attesa di aggiornamenti.

