Numeri Lotto, Superenalotto e 10eLotto: Estrazioni giovedì 25 luglio Diretta

Ecco a voi i numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni a partire dalle ore 20.00, vi aggiorneremo in diretta (in tempo reale)

Anche oggi, giovedì 25 luglio 2019, vi aggiorniamo in diretta, in tempo reale, sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni saranno riportate in diretta su Sologossip.it. Con noi potrete seguire i numeri estratti del Superenalotto che potrebbero decretare la vittoria che tutti aspettano ormai da lunghi mesi: il jackpot è arrivato alla cifra sbalorditiva di 195.000.000 di euro. Una cifra pazzesca, in quei 6 numeri ci potrebbe essere una vita nuova per chiunque. Ricordiamo che nella scorsa estrazione del Superenalotto sono stati vinti, tramite le vincite istantanee di 25 euro, qualcosa come 444.900 euro. Quasi mezzo milione vinto in maniera ‘istantanea’ dai giocatori che si recano in ricevitoria per giocare un biglietto, anche da solo un euro.

Superenalotto Estrazioni giovedì 25 luglio DIRETTA

7 28 69 36 55 20

Numero Jolly: 4

Numero SuperStar: 88

Estrazioni Lotto giovedì 25 luglio DIRETTA

BARI 26 90 22 14 77

CAGLIARI 25 6 5 1 16

FIRENZE 9 68 65 52 38

GENOVA 50 37 55 22 76

MILANO 7 18 13 61 50

NAPOLI 84 23 1 49 87

PALERMO 59 29 2 74 61

ROMA 26 83 37 60 13

TORINO 56 33 17 22 1

VENEZIA 85 44 33 14 36

NAZIONALE 4 34 62 82 77

10eLotto: estrazione serale 25 luglio DIRETTA

6 7 9 18 22

23 25 26 29 33

37 44 50 56 59

68 83 84 85 90

Numero Oro: 26

Doppio Oro: 26 90

Ultima estrazione Lotto | Superenalotto | 10eLotto 23 luglio

Nella scorsa estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 23 luglio non eravamo ancora arrivati a sfiorare 195 milioni di euro. Ebbene, il jackpot era comunque altissimo e vale la pena riportare di seguito i numeri estratti, e non solo quelli del Superenalotto.

Lotto: estrazioni 23 luglio 2019

BARI 60 78 69 83 51

CAGLIARI 28 1 37 35 23

FIRENZE 28 25 22 73 19

GENOVA 84 17 47 39 27

MILANO 67 3 13 88 55

NAPOLI 34 9 78 21 80

PALERMO 59 84 39 66 88

ROMA 9 31 89 33 65

TORINO 9 28 56 16 17

VENEZIA 70 58 76 42 13 NAZIONALE 67 80 29 7 79

Superenalotto | Estrazioni martedi 23 luglio

2 79 18 55 74 34

Numero jolly: 78

Numero Superstar: 36

10 e Lotto: estrazione serale

1 3 9 13 17 22 25 28 31 34 37 47 58 59 60 67 69 70 78 84

Numero Oro 60

Doppio Oro 60 78

Orario e data delle estrazioni

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto avvengono tre volte alla settimana: il martedì, il giovedì ed il sabato. Noi di sologossip vi aggiorniamo in tempo reale su tutti i numeri estratti, ruota per ruota, in modo da farvi scoprire nel minor tempo possibile qual è l’esito della vostra giocata. La diretta delle estrazioni ha inizio a partire dalle ore 20.00 ogni sera nei giorni prestabiliti: si parte con il Lotto, che sarà aggiornato numero per numero, ruota dopo ruota. Poi si passa al Superenalotto, e per finire il 10eLotto.