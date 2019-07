“Siete degli str****”, Giulia De Lellis si scaglia contro i suoi followers in alcune Instagram Stories: il motivo è davvero ‘particolare’. Scopriamolo insieme.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis si sfoga nelle su Instagram. L’ influencer si sa è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo caratterino. E, senza peli sulla lingua come sempre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scaglia contro i suoi followers di Instagram. Che apostrofa con termini non proprio piacevoli. Volete sapere il motivo? Non indovinereste mai.

Giulia De Lellis si scaglia contro i suoi followers: l’influencer vittima dello ‘spoiler’

Giulia De Lellis ha richiamato duramente i suoi followers di Instagram. “Siete degli str****”, è stata la frase ripetuta varie volte dalla bella Giulia nelle sue stories. Ma cosa avranno mai fatto i suoi fans per meritarsi questo? Ebbene, la colpa è più che grave per gli amanti delle serie tv. Si tratta di uno spoiler, della serie tv La Casa di Carta, che Giulia ha iniziato a vedere in questi giorni. Ma la De Lellis ha commesso il grave errore di condividere la sua visione con i suoi fan. Ed è diventata vittima dello spoiler: “Mi avete detto tutto! Sono shockata, non vi dirò mai più quale serie guarderò, siete degli str****”. Uno sfogo tra il serio e l’ironico, quello di Giulia, che si dichiara sconvolta per gli avvenimenti ‘spoilerati’. Un rischio, quello di beccare gli spoiler, molto forte nell’epoca dei social. Il caso di Giulia DE Lellis sia da esempio per tutti: mai rivelare al mondo quale serie stiamo guardando!