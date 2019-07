Melissa Satta in bikini su Instagram: follower in delirio. Tra le regine del web non perde occasione per mettere in mostra il fisico mozzafiato

Salgono le temperature, si scalda il pubblico di Instagram. In quest’estate infuocata, i più noti personaggi del web non perdono occasione per mettere in mostra fisici statuari e curve sensazionali. Siamo ancora a luglio, ma dai primi raggi più caldi del sole, è ogni giorno inevitabile imbattersi in scatti che lasciano senza fiato. Oggi, e non solo, regina del web è Melissa Satta, reduce da un ritorno di fiamma col suo Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta in bikini conquista Instagram. Il fisico statuario manda in delirio i follower

Fisico impeccabile e super definitivo da far perdere la testa. Melissa Satta conquista i suoi follower con post e stories Instagram da capogiro. La telecamera gira su stessa, senza perdere di vista l’obiettivo principale: Melissa. Un video da far veramente girare la testa, e non solo per il movimento. Le curve di Melissa sono perennemente il punto debole di tanti italiani che da anni la seguono tra tv e social. Gli scatti hot di questi giorni e i mini-costumi che continuano a mettere in risalto le linee perfette che la disegnano, sono decisamente l’argomento preferito di molti fan, che non se ne perdono una. Il ritorno di fiamma con Boateng, chiacchieratissimo nei giorni scorsi, è stato ufficializzato dal calciatore stesso, che ha sorpreso la sua metà e i fan della coppia, certi che questa possa essere la volta buona. Una vera e propria estate bollente quella che sta vivendo la Satta, pronta a condividere nel mese più caldo dell’anno ancora un po’ di sé e della sua vita privata.

