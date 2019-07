Lite Sgarbi Mughini: dopo la rissa nello studio di Rete 4 tra il giornalista ed il politico, quest’ultimo ha commentato l’accaduto sui social.



Ieri sera ospiti di “Stasera Italia”, programma andato in onda su Rete4, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini hanno avuto un violento scontro che è arrivato anche a far volare una sedia. Una lite inizialmente verbale si è trasformata in pochi secondi in rissa durante un dibattito sul tema Salvini e sul caso dei fondi russi. La temperatura nello studio di Rete 4 si è infiammata in poco tempo: per riportare la calma è stato mandato in onda un servizio ed al suo termine il giornalista non c’era più: aveva deciso di abbandonare il programma. Poche ore fa il politico ed opinionista ha aggiornato il suo profilo social per commentare l’accaduto.

Sgarbi Mughini: dopo la rissa in studio, il politico commenta l’accaduto sui social

Dopo l’accaduto nello studio di Rete 4, durante la trasmissione Stasera Italia, Vittorio Sgarbi ha aggiornato il suo profilo Facebook per insultare il giornalista con cui ha avuto uno scontro verbale che si è trasformato in pochi secondi in rissa.

“Mughini è un personaggio pittoresco che suscita anche tenerezza. Ieri sera si è comportato come il prete contro l’indemoniata nel film “L’esorcista”: ha tirato fuori, lui juventino, l’anima interista che c’è in me“: questo quanto scritto sui social dal politico contro Giampiero Mughini. Oltre 5mila like e 1000 commenti di persone che hanno seguito la lite e si sono schierate: chi contro lui, chi dalla sua parte, il forte scontro avuto tra i due personaggi televisivi sta facendo discutere tutti.

