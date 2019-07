Federica Nargi ha pubblicato uno scatto con inquadratura di spalle e bikini strettissimo: Instagram è in delirio.

Bella come poche, Federica Nargi è una delle donne più irresistibili d’Italia. Le sue curve strepitose ed il suo viso mozzafiato fanno sbandare tutti i giorni i suoi fan. L’ex velina è romana ed è sposata con Alessandro Matri, calciatore del Sassuolo, ed insieme hanno avuto due splendide bambine. Ogni giorno la giovane condivide con i suoi fan la loro quotidianità e spesso delizia i suoi follower con scatti che lasciano chiunque senza parole. Ecco l’ultimo pubblicato pochi minuti fa.

Federica Nargi, inquadratura di spalle e bikini strettissimo: Instagram in delirio

Riesce sempre a stupire i suoi fan ma soprattutto risulta sempre molto sexy e sensuale senza mai cadere nel volgare. La sua bellezza è tutta al naturale ed è impossibile ignorarla: ecco l’ultimo scatto pubblicato.

Le forme perfette ed un viso di profilo mozzafiato hanno reso la foto incantevole: il costume intero, che fa parte della sua collezione di bikini, mette in risalto il suo lato B. A Formentera sta rubando tutta la scena: impossibile che passi inosservata. In pochi minuti il post ha raggiunto oltre 77 mila like e più di 300 commenti con, ovviamente, solo complimenti per l’ex velina. “Bellissima”, “Sua maestà”, “Complimenti” sono alcuni delle risposte allo scatto pubblicato su Instagram.

