Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è nato il loro primo figlio Domenico: altezza e peso del bimbo.

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato. Poco fa è nato il piccolo Domenico, frutto dell’amore tra Rosa Perrotta e il suo bel Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, dal momento della scelta, sono inseparabili. Rosa ha condiviso il periodo della sua gravidanza con i suoi affezionati fan, che hanno accompagnato l’ex tronista in questo emozionante viaggio. Proprio pochi giorni fa è arrivata una dolce dedica al futuro papà Pietro. Ed è stato proprio lui, poco fa, a dare il lieto annuncio. Date un’occhiata.

Fiocco azzurro in casa Tartaglione: è arrivato il piccolo Domenico. Dopo tanta attesa, questa mattina arriva il messaggio tanto atteso dai fan. Attraverso le sue Instagram Stories, Pietro scrive: Forza Amore Mio! Parole che non lasciano spazio a dubbi: il momento tanto atteso è arrivato. Ed ecco che poche ore dopo spunta la dolcissima foto, che dà l’annuncio ufficiale:

La felicità pesa 4 kg, scrive il neo papà nella didascalia al dolcissimo scatto. Pietro pubblica il ‘braccialetto nascita’ di Rosa, in cui sono indicate le informazioni del neonato. Una gioia immensa, per Pietro e Rosa, che sin dall’inizio della loro storia hanno condiviso con i fan i loro momenti più belli: basti pensare alla proposta di matrimonio in diretta a L’Isola dei Famosi. Ma la gioia più bella per la coppia è arrivata poco fa ed è il loro piccolo Domenico. Non ci resta che fare tanti auguri di cuore ai neo genitori. Benvenuto al mondo, Domenico!