Uomini e Donne, aria di crisi tra l’ex tronista Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? Lei risponde così a una fan su Instagram.

Loro formano una delle coppie più belle e affiatate mai apparse nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Oscar Branzani e Eleonora Rocchini, diventati inseparabili sin dal giorno della scelta nel programma di Maria De Filippi. Da qualche giorno però, sul web gira la voce di una presunta crisi anche per loro, come per Ivan e Sonia. A insospettire i fan, come sempre, alcuni strani movimenti social di Oscar e consorte. Cosa sarà successo tra loro? La risposta arriva proprio da Eleonora, che approfitta di un commento alla sua foto per chiarire la situazione. Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, aria di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini? La risposta di lei preoccupa i fan

Aria di crisi anche tra Oscar e la sua bellissima Eleonora? Noi ci auguriamo di no! Ma alcuni strani ‘indizi’ social hanno allarmato i fan della coppia. Secondo i folowers più attenti, i due non solo non si seguirebbero più su Instagram, ma starebbero pubblicando alcune frasi piuttosto eloquenti. Come questa apparse tra le stories di Eleonora:

Una frase non proprio ‘adatta’ a una persona felicemente fidanzata. Poco rassicurante anche le parole di Oscar:

Ma una risposta più chiara è arrivata proprio da Eleonora, che ha risposto a una fan che chiedeva spiegazioni e rispetto. Le sue parole non sembrano ‘smentire’ del tutto la crisi. Date un’occhiata:

Eleonora specifica come condividere qualcosa con i fan debba essere un piacere e non un obbligo. E che, per prima cosa, ora deve rispetto a se stessa. Ma non esclude che ci sia qualcosa da raccontare. Insomma, parole non proprio rassicuranti quelle della Rocchini, che non sembra smentire la crisi. Non ci resta che attendere le prossime news sulla coppia.