Uomini e Donne, Nicole Mazzocato fa una richiesta ai fan: c’entra il suo ex Fabio Colloricchio, con cui ha vissuto una storia di quattro anni.

Fabio Colloricchio ha ufficializzato la sua relazione con Violeta Mangrygan, la naufraga conosciuta a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Ma inevitabilmente, la figura di Fabio è ancora associata alla sua ex ‘storica’, Nicole Mazzocato, con cui ha emozionato i fan dal loro primo incontro a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice però, qualche ora fa, si è lasciata andare a un duro sfogo, nel quale fa una chiara richiesta ai suoi fan e, soprattutto, ai fan del suo ex fidanzato. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato fa una richiesta ai fan: basta associarla a Fabio

Nicole Mazzocato sembra essere davvero stanca di essere nominata. Il suo ex fidanzato Fabio è al centro del gossip, italiano e spagnolo, per via della sua nuova relazione con Violeta. Ma, a quanto pare, il nome di Nicole viene ancora tirato in ballo. A tal punto che l’ex corteggiatrice decide di sfogarsi in una Instagram Stories, in cui chiede di smetterla di inventare cose sulla sua persona. E soprattutto, di avere rispetto per lei e la sua nuova vita sentimentale. Date un’occhiata:

Nicole fa una chiara richiesta ai suoi lettori, “Ora c’è un’altra persona nella mia vita e non voglio essere associata ad altre“. Insomma, basta parlare di lei quando si parla di Fabio. È questo il messaggio che lancia la bellissima Nicole. E la scelta della lingua spagnola non è proprio un caso: dopo la partecipazione di Fabio a Supervivientes, infatti, sono tantissimi i fan spagnoli che hanno iniziato a seguire l’argentino.