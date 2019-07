Wanda Nara si spoglia: giù un pezzo del bikini mentre è al mare, fan in delirio dopo l’ultima foto postata da Lady Icardi.

I fan della bella Wanda Nara sono abituati ai suoi scatti ‘bollenti’. Ma stavolta la moglie del bomber argentino Mauro Icardi si è davvero superata. La temperatura su Instagram si è alzata di parecchio dopo l’ultima foto postata dalla sexy showgirl, che ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi followers mostrandosi in una posa ‘hot’. Lato B in bella vista e niente bikini nella parte superiore. Insomma, esplosiva più che mai. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara si spoglia su Instagram: i follower impazziscono

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi numerosissimi followers di Instagram. La mogli di Icardi è una delle wags più sexy in assoluto. Merito delle sue forme notevoli, che l’argentina ama mettere in mostra sui suoi social. È quello che ha fatto poco fa su Instagram, con uno scatto letteralmente mozzafiato. Costume minuscolo che copre a malapena il suo notevole fondo schiena. Ma non è tutto: Wanda non indossa il pezzo di sopra del bikini. Il risultato è decisamente bollente. Guardare per credere:

Ve lo avevamo detto! Wanda Nara si trova al mare, a Ibiza, ma in pochi avranno fatto caso alla didascalia scritta da Lady Icardi sotto la foto. Gli occhi dei fan sono caduti tutti lì, sulle sinuose forme della bellissima showgirl argentina. Che si mostra di spalle, coperta da un enorme cappello di paglia. Un corpo davvero mozzafiato, quello di Wanda, che riesce sempre a far parlare di sè. E non solo per le vicende calcistiche!