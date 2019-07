Barbara De Rossi: chi è, età, carriera e vita privata della splendida attrice

Barbara De Rossi: chi è l’attrice romana, età carriera e vita privata, scopriamo veramente ogni retroscena sulla vita della donna

Conosciamo tutti l’attrice romana che ha alle spalle una carriera straordinaria nel mondo del cinema italiana. Tuttavia, non tutti conoscono proprio tutti i retroscena della sua carriera lavorativa e della sua vita privata. Per questo motivo, adesso è arrivato il momento di saperne di più su sologossip.it

Chi è Barbara De Rossi: età e carriera dell’attrice

Barbara De Rossi, non tutti conoscono la sua età e nemmeno tanti retroscena della sua vita lavorativa. Facciamo, dunque, un po’ di chiarezza. L’attrice è nata il agosto 1960, a Roma, per cui adesso ha 59 anni.

Adesso facciamo un salto nel passato: precisamente al 1976, quando Barbara fu eletta Miss Teenager. Proprio in quel momento, per lei arrivò la svolta. Non tanto per il titolo che aveva appena conquistato, ma perché a quell’evento c’era il noto regista Alberto Lattuada. Ebbene, appena dopo un anno, le diede la parte della figlia di Marcello Mastroianni in Così come sei. Arriva ad un punto altissimo la sua notorietà precisamente nell’anno 1982: quando partecipa allo sceneggiato televisivo Storia d’amore e d’amicizia di Franco Rossi.

Vita privata e retroscena

Barbara ha alle spalle due matrimoni. Il primo l’ha celebrato con Andrea Busiri Vici. Si dissero sì nel 1988, ma la relazione ebbe vita breve: infatti, già nel 1990 decisero di separarsi. E’ nel 1995 che arriva il secondo matrimonio: a sposarla è il serbo Branko Tesanovic, ballerino e coreografo molto famoso illo tempore. Molto più giovane di lei: aveva circa dieci anni in meno. Dalla coppia nasce Martina, nello stesso anno del matrimonio. Anche il secondo matrimonio finisce. Così, nel 2010 arrivano al divorzio. E’ il secondo per Barbara, che troverà l’amore cinque anni dopo ancora una volta: nel 2015 si fidanza con Simone Fratini, ex modello e imprenditore fiorentino.

Per ulteriori news su Barbara De Rossi –> clicca qui