Belen Rodriguez e Stefano ripresi mentre si baciano: momenti di grande passione nelle Instagram Stories della showgirl argentina.

Sono una delle coppie più amate di sempre. Il loro ritorno di fiamma ha fatto impazzire milioni di fan. Si parliamo proprio di loro, Belen Rodriguez e il suo Stefano De Martino. La coppia, da quando si è riunita, appare sui social più complice e felice che mai. E, nelle ultime immagini postate dall’argentina, anche molto molto affiatati. Belen e il suo ballerino preferito vengono ripresi durante un bacio appassionato diamo uno sguardo.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez e Stefano ripresi mentre si baciano: il video è dolcissimo

Belen e Stefano incantano milioni di fan. E non solo per la loro innegabile bellezza. La coppia è amatissima dai fan, che vissero malissimo la notizia della loro separazione. Ma come disse Stefano: “Non tutti i divorzi hanno buon fine”, ed ecco che la coppia appare più unita che mai, per la gioia dei followers e del loro piccolo Santiago. Ecco una splendida immagine tratta da una stories di Belen, in cui la Rodriguez viene ripresa mentre bacia il suo amato maritino:

Un amore così, scrive Belen nella sua story. Effettivamente, cosa si può volere di più. Il video è davvero dolcissimo e lascia trasparire tutto l’amore e la passione della coppia. Che continua a far impazzire i numerosi fan. Ma c’è una buona notizia per loro. Stefano e Belen torneranno presto in tv, insieme, alla conduzione di nuovi programmi. Nel frattempo, continuiamo a goderceli attraverso i loro profili Istagram. Che dire, viva l’amore!