View this post on Instagram

Ciao ragazzi , … purtroppo ieri un bug di Instagram mi ha fatto saltare tutto il profilo , cancellando tutto prima per poi ripristinarlo dopo ma perdendo gli ultimi post/video … mi dispiace ! NON SOLO : sta girando sul web, voci che io vado a vedere storie di vari profili ! Con tutto il rispetto alle vostre storie , ho altre cose da fare durante il giorno 🙏. Per me Instagram è un MEZZO con cui far arrivare messaggi di amore a piu persone possibili che vogliono ascoltarli !Forse il mio team , la Nudofamily , mosso da tale obbiettivo, può aver scelto qualche strategia che poi si è dimostrata non valida o inappropriata : fa parte del processo , si agisce , si sbaglia, si impara , si agisce di nuovo per fare segno ! Così conoscete la verità dalla fonte! Con la mia famiglia la #nudofamily , che ringrazio sempre per la dedizione alla missione , si guarda sempre avanti perché nel nostro piccolo cerchiamo sempre , ogni giorno , anche con un semplice post , di servire di più , di dare di più al mondo un po’ piu’ di ieri! God bless ! #keepShining