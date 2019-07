Ancora una volta, Fedez prende in giro sua moglie Chiara Ferragni: ecco il divertente e simpatico episodio social pubblicato poche ore fa dal cantante.

Sono innamorati più che mai Fedez e Chiara Ferragni. E non perdono mai occasione di poterlo dimostrare ai loro fan. Con simpatici siparietti social e dedica ultra romantiche, i Ferragnez sono, senza alcun dubbio, continuano a riscuotere un notevole successo. Pochissime ore fa, il famoso rapper è stato protagonista di una nuova presa in giro ai ‘danni’ della sua consorte. Curiosi di sapere cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Fedez, nuova presa in giro social ai danni di Chiara Ferragni: cos’è accaduto

Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leone sono in vacanza. Lo avevano annunciato qualche giorno fa, lo sappiamo. Ed è proprio durante il viaggio dall’Umbria verso la Sicilia che, il famoso rapper, prende in giro la sua amata consorte. Con una canzone in sottofondo, il cantante riprende suo figlio mentre è intento a ‘ballare’. Ecco. È proprio in questo istante che Fedez prende in giro Chiara. “Ha più senso del ritmo di te”, scrive il cantante. Come sarà la vendetta dell’influencer? Ne vedremo delle belle!

