Tra Gennaro Lilio e Francesca De André è una storia finita? Uno strano messaggio scritto dal napoletano fa tremare i fan, poco fa la rivelazione.

È stata una delle coppie più amate e sorprendenti della recente edizione del Grande Fratello. Nonostante inizialmente Francesca De André non sembrava volesse cedere alle avances di Gennaro Lillio perché sentimentalmente impegnata, subito dopo aver scoperto del tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini, non ha saputo resistere al fascino del bel modello napoletano. Tanto che, appena usciti dalla casa più spiata d’Italia, la coppia ha iniziato una fantastica storia d’amore. Ebbene, dopo alcuni mesi dalla fine del reality di Canale 5, come procede tra di loro? Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, Gennaro ha pubblicato un messaggio davvero enigmatico. Che ha fatto pensare ai fan della coppia che tra di loro fosse una storia finita. Pochi istanti fa, però, è giunta una clamoroso rivelazione. Ecco tutto bel dettaglio.

Gennaro, storia finita con Francesca? Ecco cos’è successo

La storia d’amore tra Gennaro e Francesca non è affatto una storia d’amore facile. Lui a Napoli, o in giro per l’Italia per impegni lavorativi, lei a Milano. Insomma, la classica storia a distanza. Eppure, i due sembrano davvero affiatati ed innamorati. Pochissime ore fa, però, i fan della coppia hanno seriamente pensato che tra di loro la storia fosse finita. Perché? Semplice! Per un messaggio enigmatico scritto da Gennaro sul suo profilo social. Eccolo di seguito:

Beh, leggendo tali parole, i followers di Gennaro e Francesca hanno seriamente pensato che tra di loro fosse finita. Proprio per questo motivo, pochissimi istanti fa, il bel modello napoletano ha cercato di porre rimedio. Facendo, quindi, una clamorosa rivelazione. Ecco cosa ha scritto l’ex gieffina su Instagram:

Ecco. I loro fan possono tirare un sospiro di sollievo. Francesca e Gennaro non si sono affatto lasciati. Anzi, continuano a vivere la loro storia d’amore lontani dai riflettori e dai social.

