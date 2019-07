Giulia Cavaglia infuriata per l’intervista di Manuel Galiano su Witty: “Con che coraggio dici certe cose?”. Lo sfogo arriva su Instagram.

Oggi sono andata in onda su Witty Tv le interviste esclusive ad alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne. Tra questi, quella di Manuel Galiano, il corteggiatore scelto da Giulia Cavaglia. Ed è stata proprio l’ex tronista ad infuriarsi dopo aver ascoltato le parole del suo ex, che ha ampiamente parlato del suo rapporto con la Cavaglia. La torinese decide di replicare attraverso le sue Instagram Stories, dicendo la sua sulle accuse di Manuel.

Giulia Cavaglia sbotta su Instagram dopo l’intervista di Manuel: sfogo durissimo

Giulia si è letteralmente infuriata dopo la messa in onda dell’intervista del suo ex Manuel. Il genovese, effettivamente, non ha avuto belle parole per l’ex tronista, che ha definito più interessata ai ‘followers’ che a lui. Giulia non ci sta, e decide di replicare alla sua intervista: “Con che coraggio dice certe cose? Lui non mi ha mai invitato per Ibiza.” Giulia smentisce il primo ‘caldissimo’ argomento: la vacanza a Ibiza, che secondo Manuel era già prenotata da un pezzo, ma Giulia non è convinta. Sulla questione followers e business, Giulia ammette:“Io ho un lavoro da una vita, se mi interessavo di certe cose era per il suo bene, per dargli una stabilità che non aveva prima del programma”. Insomma, Giulia sembra non essere d’accordo con nulla di quanto detto da Manuel. E, soprattutto, sulla questione principale: il tradimento. Giulia è sicura: “Ho la certezza del tradimento, miei amici calciatore mi hanno detto tutto quello che ha fatto. Ma non posso svelare i nomi.” Due versioni completamente opposte quelle di Giulia e Manuel. Voi da che parte state?