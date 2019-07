Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha annunciato l’uscita del suo primo libro: ecco quanto costa, quando verrà messo in vendita e come acquistarlo.

La notizia ha spiazzato tutti i suoi fan. Stamattina, Giulia De Lellis, con un video che, in un batter baleno, è diventato virale, ha informato i suoi fan di un progetto davvero innovativo per lei. Dopo una web series per Witty e un programma televisivo insieme a Gemma Galgani, l’influencer romana ha scritto un libro. Ebbene si. Nonostante avesse dichiarato più volte di averne letti davvero pochissimi nella sua vita, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha scritto uno tutto suo. E, stando dal video di presentazione, sembra essere incentrato sul tradimento di Andrea Damante. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza!”, è questo il nome del libro che, tra l’altro, ha tutte le carte in regole per rivelarsi un vero e proprio best seller. Ebbene. Quanto costa? E, soprattutto, quando e come è possibile acquistarlo? Ecco nel minimo dettaglio tutto quello che occorre sapere.

Libro Giulia De Lellis: cosa occorre sapere sul prezzo e quando e come è possibile acquistarlo

Saranno davvero diverse le domande che, tutti i suoi fan, si stanno facendo da quando ha annunciato il suo primo libro. In primis, ovviamente, si chiederanno quale sarà stata la reazione di Andrea Damante a questa iniziativa della bella romana. In secundis, quale sarà il prezzo e, soprattutto, quando e come è possibile acquistarlo. Beh, ovviamente, vi anticipiamo che, per il momento, non è in vendita. La data di pubblicazione, infatti, dovrebbe essere intorno al 17 settembre. Nonostante, però, il libro non sia stato ancora messo in vendita, è possibile ‘prenotarne’ una copia. Sì, è proprio così. Stando a quanto dichiarato da Giulia in una delle sue recenti Instagram stories, basterà recarsi sul sito di Amazon, ovviamente sull’icona del suo libro, e garantirsene una copia. Ma quanto costa? Beh, il prezzo è davvero accessibile a tutti. Pensate, parliamo di 15,90 euro. Insomma, ne vale davvero la pena. E voi cosa aspettate? Prenotate anche voi la vostra copia.

