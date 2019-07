Giulia De Lellis ha scritto un libro in cui parla del tradimento di Andrea Damante: la notizia ha spiazzato tutti, ecco la reazione del deejay.

La notizia è di poche ore fa: Giulia De Lellis ha scritto e pubblicato il suo primo libro. Con un video Instagram, l’influencer romana ha dato questa fantastico annuncio ai suoi fan. “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza!”, questo è il titolo del libro della romana. E, da quanto si apprende dal titolo, ha come argomento principale il tradimento di Andrea Damante. “Il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”, esclama Giulia nel video utile al lancio di questo suo nuovo progetto. Ebbene. Come avrà reagito Andrea? Vediamo tutto nel dettaglio.

Giulia De Lellis pubblica il libro sul tradimento: la reazione di Damante spiazza

Ebbene si. Proprio lei che, più volte, ha confessato di non aver mai letto un libro perché l’annoia, ne ha pubblicato uno. Proprio stamattina Giulia De Lellis con un video che, in un batter baleno, è diventato virale, ha annunciato la pubblicazione del suo primo libro dedicato, da come si evince dal titolo, sul tradimento di Andrea Damante. Per il momento, ovviamente, non si sa cosa sia accaduto nello specifico. Nè con chi il deejay veronese l’abbia tradita. Si sa soltanto, però, che la romana ne è venuta a conoscenza soltanto il 18 aprile. Certo, pubblicare un libro incentrato sul tradimento, ammettiamolo, non è da tutti. Eppure, questa ‘iniziativa’ ha avuto un riscontro positivo immediato sul web. Tantissimi, infatti, sono stati i commenti di apprezzamento per questo gesto. Invece, Andrea come avrà reagito? Lo sappiamo, Andrea non è affatto di tante parole. Infatti, anche in quest’occasione ha preferito restare in silenzio. In questi ultimi giorni, infatti, il deejay è in vacanza insieme agli amici di sempre. Quindi, probabilmente, ancora dovrà apprendere tale notizia. Oppure, ha preferito non proferir parola? Beh, questo è da scoprire.

