Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram uno spot di presentazione del suo libro: il titolo è geniale e l’argomento è quello che tutti desideravano sapere.

Giulia De Lellis è una vera e propria ‘macchina da guerra’. Da quando è uscita da Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice nonché ex fidanzata di Andrea Damante ha accumulato successi su successi, diventando una vera e propria influencer di tutto rispetto. E se all’orizzonte sembrano esserci nuovi incredibili progetti per la sua carriera lavorativa, Giulia intanto sta per pubblicare il suo primo libro. Si tratta di una storia che tutti vorrebbero conoscere e il titolo è davvero geniale: ecco lo spot che presenta il lavoro della bella romana.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, ecco il titolo del suo libro: è la storia che tutti vogliono sapere

Giulia De Lellis è sempre stata molto apprezzata per la sua schiettezza e spontaneità, aldilà delle doti in ambito lavorativo, che le stanno permettendo di crescere sempre di più nel mondo della moda e dello spettacolo in generale. Da tempo si rincorrevano rumors sull’argomento del suo primo libro. Un’autobiografia si diceva, o comunque il racconto della sua ascesa al successo, probabilmente con un intero capitolo dedicato al suo ex Andrea Damante, intorno al quale c’era sempre stata una grande nube di mistero, in particolare rispetto ai motivi della rottura tra i due.

Ora, la bella influencer romana, ha finalmente svelato il titolo del suo primo lavoro editoriale, pubblicando su Instagram lo spot che lo presenta. ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!‘ , questo il titolo a dir poco geniale per ironia e soprattutto autoironia della De Lellis. Nello spot si vedono alcune persone riunite in un incontro di terapia di gruppo, tra cui Giulia, che dopo aver ascoltato gli interventi di altri due ‘pazienti’ che raccontano di essere stato traditi, interviene dicendo: ‘Sono Giulia, e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna’. Dunque, il libro della De Lellis racconterà tutta la storia con Damante, e soprattutto i motivi della rottura, che dal titolo sembrano abbastanza evidenti.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI