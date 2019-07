Karina Cascella non ci sta e a chi le scrive che è ingrassata risponde: “Così spingete le persone a diventare anoressiche”, questo il suo post in cui denuncia…

Karina Cascella è stata al centro di diverse critiche nell’ultimo periodo per aver pubblicato una foto in cui qualcuno ha notato che è leggermente ingrassata. Critiche di ogni genere ed anche qualche insulto: si chiama body shaming, sì, adesso ha proprio un nome e consiste nell’attaccare personaggi pubblici per qualche apparente difetto fisico. Questa volta, la vittima era Karina Cascella che, come sappiamo, di certo non le manda a dire quando nota qualcosa che non va, figuriamoci se poi le si contesta qualcosa.

E’ una lotta continua, quella dei vip, con gli haters. In genere, gli haters sono persone che si mascherano dietro finti profili per attaccare quasi sempre gratuitamente dei personaggi dello spettacolo o Vip in genere. Una pratica molto diffusa ultimamente. Anzi, possiamo dirlo: da quando esistono i social. Questa volta, nel mirino è finita Karina Cascella che, secondo qualcuno sarebbe un po’ ingrassata.

Ecco, partiamo dal presupposto secondo cui se una persona è ingrassata non deve rendere conto a nessuno. Questo se è un personaggio pubblico, così come se è una casalinga o un’impiegata in banca. Non esiste alcun criterio di valutazione per le persone, tanto meno per il fisico di queste ultime. Ma, tra l’altro, veramente si può dire e (in questo caso) scrivere che Karina Cascella sia ingrassata?

La risposta su Instagram

Di certo non poteva mandarle a dire: “I social sono divertenti, utili per certi versi ma purtroppo per la presenza di alcuni elementi, possono diventare pericolosi”. E poi ha aggiunto: “Oggi per l’ennesima volta mi hanno scritto che sono ingrassata…”. Il problema non sta nella persona che offende e nemmeno in Karina Cascella che adesso potrebbe sentirsi offesa, perché infatti non lo è e lo specifica nel post che ha scritto: il problema sta nelle persone che credono che per essere belle bisogna essere magre. E che quanto più si è magre, più si è belle. Alcune di queste persone possono cadere nell’anoressia ed è proprio questo che spiega Karina: “Io sono serena, ma le ragazze più deboli, danno ascolto invece a queste persone e diventano anoressiche. Si tratta di una malattia grave, gravissima e l’eccessiva magrezza, non può e non deve rappresentare l’esempio”.