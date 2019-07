Uomini e Donne, Manuel Galiano: ecco cos’è accaduto all’ex corteggiatore su Instagram subito dopo la sua intervista con Raffaella Mennoia.

Come annunciato giorni fa da Raffaella Mennoia, quest’oggi sono state pubblicate, su Witty, le interviste esclusive ai quattro personaggi di questo trono classico di Uomini e Donne. Parliamo di: Angela Nasti, Giulia Cavaglia, Manuel Galiano ed Alessio Campoli. Come detto anche in precedenti nostri articoli, l’obiettivo principale di queste interviste era quello di chiarire una volta per tutte perché le loro rispettive storie d’amore, nate all’interno di Uomini e Donne, sono terminate. Particolare interesse, però, hanno suscitato le parole del genovese. Sappiamo che, la sua frequentazione con Giulia, è terminata in seguito ad numerose ed insistenti voci su un suo presunto tradimento ad Ibiza. Ma vediamo cos’è accaduto subito dopo.

Uomini e Donne: cos’è accaduto a Manuel Galiano dopo la sua intervista

Stando a quanto riferito da Manuel Galiano durante la sua intervista per Uomini e Donne, il ragazzo non avrebbe tradito affatto Giulia Cavaglia. Anzi. Ascoltando le sue parole, sembrerebbe che sia stata proprio l’ex tronista a voler far naufragare, a tutti i costi, la sua storia d’amore con il calciatore savonese. “Era interessata più ai followers, anziché stare con me”, esclama Manuel durante la chiacchierata. Ma non solo. Perché, l’ex corteggiatore fa delle vere e proprie insinuazione sulla bella torinese. Tanto che, pochissime ore fa, Giulia, visibilmente infastidita da tali dichiarazioni ed accuse, si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram. Tuttavia, subito dopo la messa in onda della sua intervista, sono stati davvero numerosi i messaggi di conforto e di apprezzamento ricevuti dall’ex corteggiatore che Manuel ha voluto ringraziarli pubblicamente su Instagram. Con la classica ‘story’, infatti, il calciatore ha voluto esprimere apertamente la sua felicità per il riscontro positivo ricevuto subito dopo le sue parole a Raffaella:

