Uomini e Donne, spunta un’intervista a Manuel Galiano: tutta la verità sul suo rapporto con Giulia Cavaglia e sul presunto tradimento.

Era stato annunciato pochi giorni fa da Raffaella Mennoia. È online l’intervista di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. La sua è una storia, ormai, risaputa. La sua frequentazione con Giulia Cavaglia, ex tronista, è durata davvero pochissime settimane. In particolare, la torinese ha deciso di lasciare il calciatore dopo insistenti e numerose voci su un suo presunto tradimento ad Ibiza. Proprio per questo motivo, durante questa intervista, Manuel ha raccontato tutta la sua verità. Non solo, quindi, sul tradimento, ma anche sul rapporto con Giulia. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, tutta la verità di Manuel sul suo rapporto con Giulia

È stata una lunga intervista quella di Manuel Galiano per Uomini e Donne. Durante la quale il calciatore di Savona ha raccontato, per filo e per segno, tutta la verità sul suo rapporto con Giulia. Stando a quanto dichiara il bel Galiano a Raffaella Mennoia, a far ‘declinare’ questo rapporto è stata, fin dal primo momento, la torinese. Manuel, infatti, dichiara di quanto Giulia apparisse affettuosa nei suoi confronti solo in compagnia di amici. Mentre, quando erano da soli, la ragazza era più impegnata a stare con il telefono in mano a vedere, stando a quando riferisce Manuel, a quanto e se aumentavano i suoi followers Instagram. Arriva, poi, la famosa vacanza ad Ibiza. E, quindi, le conseguenti voci su un suo ipotetico tradimento. Ecco. Durante l’intervista, Manuel smentisce categoricamente queste insinuazioni. Anzi, aggiunge molto di più. Mentre lui era ad Ibiza, al ragazzo arrivano video e foto di persone che avevano visto Giulia uscire da una discoteca insieme ad un ragazzo con una camicia. Insomma, dichiarazioni davvero forti. Tuttavia, ‘chiarita’ la questione del suo tradimento, la ragazza decide di lasciare telefonicamente il suo fidanzato. Perché resasi conto di quanto Manuel fosse una persona totalmente diversa da lei. Non contento, però, dopo aver tentato di farle una sorpresa a Torino e dopo un clamoroso rifiuto da parte della ragazza, il Galiano ritorna da Ibiza con tre giorni di anticipo. E decide di andare a chiarire una volta e per tutte con Giulia. Ma a nulla è valso il suo tentativo, perché l’ex tronista lo tratta in malo modo. Ed è proprio da quel momento che i due ragazzi non si vedono e non si sentono. Ma non è finita qui. Perché, solo dopo pochi giorni, stando a quanto riferisce, Manuel viene a sapere, tramite una sua amica di Torino, di una frequentazione che Giulia ha, da circa tre settimane, con un altro ragazzo della sua città. Insomma, dov’è la verità?

Per ulteriori news su Giulia e Manuel –> clicca qui