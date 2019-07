Meteo weekend sabato 27 e domenica 28 luglio: il caldo si fermerà, arriverà al suo posto un bel po’ di aria fresca portata da temporali e grandine

Il grande caldo di questi giorni è destinato a fermarsi. Sì, proprio così: quando tutti gli italiani partiranno per le vacanze estive, ecco che si presenterà il maltempo. Sospiro di sollievo per chi, invece, ancora non è partito: perché almeno, a casa, farà un po’ più fresco. Ci sarà l’arrivo del ciclone atlantico di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. Il meteo di questa settimana ha riportato temperature roventi in gran parte della Penisola, ma adesso pare che si possa tornare a respirare un po’ d’aria fresca proprio grazie a queste annunciate perturbazioni.

Meteo weekend 27 e 28 luglio: stop al caldo, arriva la grandine

Il ciclone atlantico è confermato: arriverà presto, proprio questo weekend, sulla nostra penisola. E, attenzione attenzione: c’è anche rischio grandine. Insomma, il maltempo fa sul serio in questo fine settimana. Nella giornata di sabato 27 luglio vedremo un netto peggioramento delle condizioni climatiche sulle Alpi, ma non saranno escluse le pianure a nord-ovest. Ci saranno trombe d’aria, grandine e temporali anche sulle cose: insomma, fenomeni anche abbastanza preoccupanti che sicuramente non faranno piacere a chi è appena partito per godersi le vacanze estive. Le nubi e i rovesci arriveranno sino in Toscana con precipitazioni abbondanti durante tutta la serata.

Domenica 28 luglio: da nord a sud, il maltempo occuperà davvero gran parte della nostra penisola. Sì, perché se sabato si fermerà in Toscana, entro domenica scenderà fino alla Campania, investendo Napoli con temporali e nubifragi. La parte maggiormente interessata da fenomeni temporaleschi, tuttavia, sarà il centro nord: Roma e Firenze in particolar modo. La parte meridionale dell’Italia: Calabria, Sicilia e Puglia, invece, potrà ancora godere di temperature estive. Niente paura, dunque, per i bagnanti che hanno scelto il sud: continuerà a far caldo e le condizioni climatiche saranno favorevoli!