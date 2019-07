Temptation Island Vip, secondo un’indiscrezione sarebbero stati i nomi delle prime due coppie della seconda edizione del programma: ecco chi sono.

La seconda edizione di Temptation Island Vip è pronta a partire. Mancano pochi mesi a questo inizio davvero pazzesco, ma sono ancora tantissime le cose da definire e, soprattutto, rifinire. Se, proprio ieri, è stata confermata la conduzione di Alessia Marcuzzi, c’è il vuoto totale, invece, per quanto riguarda le coppie che vi parteciperanno. Tantissime sono state le indiscrezioni riguardanti quest’argomento. Tra l’altro, smentite dai diretti interessati. Eppure, stando a quanto scritto da Alberto Dandalo sul settimanale Spy, i nomi delle prime due coppie sarebbero praticamente ufficiali. Ecco l’indiscrezione e di chi parliamo.

Temptation Island Vip, ecco chi sono le prime coppie: l’indiscrezione di Dandolo

Si è parlato per tantissimi tempo delle possibili coppie che avrebbero potuto partecipare a Temptation Island Vip. Si vociferava, infatti, di Francesca De André e Gennaro Lillio, di Ambra Lombardo e Kikò Nalli ed, infine, addirittura di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Eppure, tutte e tre le coppie hanno categoricamente smentito la loro partecipazione alla seconda edizione del programma di Canale 5. Poche ore fa, però, un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, ha reso note i nomi delle prime due coppie che, a quanto pare, vi dovrebbero partecipare. Parliamo di Alex Belli e Delia Duran e di Nathaly Caldonazzo con il suo compagno Andrea Ippoliti. Eppure, pochissime settimane fa, vi avevamo parlato di una smentita da parte dell’ex attore di Centovetrine. Alex, infatti, aveva dichiarato di non voler assolutamente partecipare al reality, perché desideroso di viversi la sua storia d’amore con la modella lontano dalle telecamere. Sarà, quindi, vera questa indiscrezione? E, se così fosse, cosa ha fatto cambiare idea all’attore? Ovviamente, non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi e, quindi, l’ufficializzazione.

