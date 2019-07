Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è finita nel mirino del web: ecco per quale motivo e cosa non è affatto piaciuto delle interviste.

Come era stato annunciato da Raffaella Mennoia pochissimi giorni fa, sulla piattaforma Witty sono state caricate le interviste esclusive ad Angela Nasti, Giulia Cavaglia, Alessio Campoli e Manuel Galiano. Conosciamo abbondantemente le loro storie. E le conseguenti polemiche social sorte in seguito alle notizie della fine delle loro storie d’amore. Proprio per questo motivo, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla questione. Parlando, quindi, con i diretti interessati. E cercando di mettere a tacere le critiche di questo ultimo periodo. Ebbene. Subito dopo le interviste, però, Raffaella è finita particolarmente nel mirino. Ecco perché.

Raffaella Mennoia nel mirino: cosa non è piaciuto delle interviste per Uomini e Donne

Come dicevamo quindi, l’obiettivo principale di queste interviste, organizzate dalla redazione di Uomini e Donne, era quello di mettere a tacere polemiche e critiche nate in seguito alla fine delle storia d’amore tra Giulia e Manuel ed Angela ed Alessio. Ebbene. Si è ottenuto l’effetto contrario. In particolare, subito dopo l’interviste, il popolo web si è pesantemente scagliato contro Raffaella Mennoia perché certi che l’autrice avesse adottato un atteggiamento completamente differente ogni singolo protagonista della vicenda. In particolare con Giulia. Sono davvero tantissime le persone che hanno fatto notare quanto, durante l’intervista della torinese, l’autrice volesse mettere a tutti i costi in difficoltà l’ex tronista. A differenza, invece, dell’atteggiamento utilizzato con Angela. Molto più pacate e sorridente nel mentre che la napoletana parlava e raccontava la sua esperienza con Alessio. Insomma, insinuazione e critiche abbastanza pesanti, ammettiamolo. A cui, ovviamente, Raffaella ha preferito non rispondere. Lo farà? Ovviamente, non lo sappiamo. Attendiamo..

