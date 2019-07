Durante l’intervista di Alessio Campoli per Uomini e Donne, tutti hanno fatto caso ad una particolare frase di Raffaella Mennoia: ecco quale.

Come preannunciato da Raffaella Mennoia, quest’oggi sono state messe online su Witty le interviste esclusive fatte ad Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Per mettere a tacere un bel po’ di polemiche e critiche sorte in seguito alla fine delle rispettive storie d’amore, la redazione di Uomini e Donne ha voluto organizzare queste ‘chiacchierate’ con i singoli protagonisti della vicenda per risolvere una volta e per tutto la questione. Nonostante siano sorte ulteriori polemiche, alcuni dei fan del programma non hanno potuto fare a meno di notare una particolare frase detta da Raffaella Mennoia verso Alessio. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne: la frase di Raffaella detta ad Alessio non è sfuggita ai fan

È stata un’ottima occasione per cercare di capire per quale motivo i quattro protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne hanno interrotto le loro storie d’amore. Se tra Manuel e Giulia il motivo era palese, tra Angela ed Alessio, invece, per il popolo del web non lo era affatto. Ed era proprio questo, infatti, l’obiettivo principale di questa interviste. Così, subito dopo la confessione della bella influencer napoletana, a raccontare la sua versione dei fatti ci pensa il romano. Ebbene. È proprio durante questa ‘chiacchierata’ con Raffaella Mennoia che, tantissimo fan del programma, hanno notato una particolare frase detta dall’autrice. Terminata, infatti, l’intervista ad Alessio, la Mennoia dice: “Sei fidanzato?”, “Ti stai frequentando con qualcuno?”. E, alla risposta negativa ad entrambe le domande del romano, tutti hanno notano un segno di compiacimento della Mennoia. Ora, la domanda che tutti si fanno è: “Perché ha chiesto queste cose?” Alcuni di loro hanno trovato la risposta: Alessio è un papabile candidato al trono di settembre. E lo hanno scritto chiaramente sui rispettivi profili social:

Insomma, sarà davvero così? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui