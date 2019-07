Uomini e Donne, Alessio Campoli esprime i suoi dubbi su Angela Nasti: “Quanto sei stata vera in quattro mesi?”.

Sono online su Witty Tv le interviste esclusive ad alcuni dei protagonisti principali di questa stagione di Uomini e Donne. Raffaella Mennoia lo aveva annunciato: lo scopo é fare maggiore chiarezza sulla fine delle relazioni tra Giulia e Manuel, ed Angela e Alessio. Ed è proprio della parole di quest’ultimo che vogliamo parlare. L’ex corteggiatore sembra avere ancora qualche dubbio sulla sincerità di Angela, soprattutto dopo aver saputo della nuova storia della Nasti. Ecco cosa ha raccontato Alessio Campoli alla Mennoia durante l’intervista.

Uomini e Donne, Alessio Campoli e i dubbi su Angela: “La situazione è ambigua”

“Avevo capito che da parte sua c’era qualcosa che non andasse, ma lei non riusciva a dirmi ‘chiudiamola qua’”. È così che Alessio parla della rottura con la ex tronista napoletana. È stato lui a porre fine alla relazione, ma, a detta di Alessio, Angela non aspettava altro. L’ex corteggiatore racconta che nei giorni successivi alla scelta, i due abbiano passato poco tempo insieme, e quasi sempre in compagnia di altre persone. Alessio ha capito sin da subito che qualcosa in Angela non andava, ed ammette di essere cambiato anche lui, in seguito ai comportamenti della napoletana. Sulle accuse ad Angela sul web dichiara: “Io sono intervenuto a suo favore perché lei non mi ha mai dato colpe, sapeva che il mio comportamento era di riflesso al suo”. Insomma, Alessio non aveva rancore nei confronti della napoletana nonostante la rottura prematura. Ma la notizia della relazione lampo con Kevin Bonifazi ha fatto sorgere in lui nuovi dubbi: “All’inizio non volevo vedere il marcio, ma la situazione attuale mi ha messo altri dubbi. È una situazione un po’ ambigua. Mi chiedo: quanto sei stata vera in 4 mesi di percorso?”. Il dubbio di Alessio, e di molti utenti sul web, è che Angela abbia conosciuto il suo nuovo fidanzato precedentemente alla fine del programma. E voi, che idea vi siete fatti?