Uomini e Donne, Angela Nasti parla della storia con Alessio Campoli: “A vent’anni voglio il fuoco, non ci volevo stare con lui”.

Raffaella Mennoia lo aveva annunciato. Sono finalmente online, su Witty Tv, le interviste esclusive ad alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne di quest’anno. Nello specifico, l’autrice cerca di fare chiarezza sulla rottura delle storie tra Manuel e Giulia, ed Alessio e Angela. Ed è proprio delle parole dell’ex tronista napoletana Angela Nasti che vogliamo parlare. Anche stavolta, la Nasti ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, dichiarando chiaramente di non essere riuscita ad andare oltre con Alessio. Ma non solo: ha parlato anche del suo nuovo amore. Scopriamo di più.

“A vent’anni voglio il fuoco, voglio un uomo che ti prende.. Con Alessio non ci volevo stare“. Così Angela Nasti parla della fine della sua storia con Alessio Campoli, il corteggiatore romano scelto a Uomini e Donne. L’ex tronista spiega come durante il programma fosse coinvolta da Alessio, ma, una volta usciti, ha capito sin da subito di non sentirsi particolarmente infatuata. A proposito dei paragoni con Sara Affi Fella e le accuse del web: “Io sono stata sincera sin dall’inizio, sono entrata nel programma da single. Semplicemente non ci siamo trovati fuori.” La Nasti si difende dalle accuse ricevute e alla domanda di Raffaella sulla ‘velocità’ con cui ha capito di non volere Alessio, dopo 4 mesi nel programma, risponde: “All’inizio ero entusiasta di lui sul serio, per me è una bravissima persona, se avessi finto ero proprio un’attrice!”. L’intervista si conclude con un riferimento al suo fidanzato attuale: “Non lo conoscevo già, l’ho conosciuto a Ibiza: ho perso proprio la testa! Sono innamorata pazza!“. Motivo per cui con il suo Kevin Bonifazi, Angela ha da subito postato foto sui social, mentre con Alessio preferiva aspettare. Insomma, non tutte le scelte vanno a buon fine! E voi, che idea vi siete fatti su Angela e Alessio?