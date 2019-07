Questa sera andrà in onda la Finale de La Sai L’ultima-Digital Edition, chi sarà il vincitore? Ecco svelato il nome e qualche curiosità sul barzellettiere.

Si concluderà questa sera La Sai L’Ultima-Digital Edition. Il famoso programma di Canale 5, dedicato alle più divertenti ed esilaranti barzellette, è ritornata in prima serata con una versione del tutto inedita. A condurre lo show in tutte queste settimane è stato Ezio Greggio che, coadiuvato dalla sua compagna Romina Pierdomenico, ha incantato davvero tutti. A rendere ancora tutto più interessante, una squadra davvero all’altezza della situazione: Biagio Izzo, Gianluca Fubelli e Maurizio Battista, capitani delle tre squadre. Ma non solo. Perché, novità assoluta di questa edizione, è la presenza di tre jolly, Valentina Persia, Nino Formicola, Alessandro Paci e Geppo Show, con il ruolo di entrare in ‘gara’, con il lroro cavallo di battaglia, qualora ce ne fosse stato bisogno. Ebbene. Questa sera, quindi, è andata in onda la Finale, chi sarà stato il vincitore? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Finale La Sai l’Ultima?-Digital Edition: ecco il nome del vincitore

L’attuale edizione de La Sai L’ultima è stato un viaggio durato ben 5 puntate. Alla fine delle quali, veniva eletto il vincitore della serata. Soltanto questa sera, venerdì 26 Luglio, verrà eletto il vincitore? Chi avrà vinto questa prima edizione de La sai l’Ultima-Digital Edition? In attesa di scoprirne il nome ed alcune sue particolarità, è opportuno, però, ricordare nel minimo dettaglio i nomi dei dieci finalisti. Eccoli di seguito:

Raoul Maiuoli

Carmine Cavezza

Willer Collura

Lidia De Santis

Daniele Spataro

Massimo Cozzolino

Pino Dara

Augusto Cottini

Bruno Lusenti

Questi ultimi tre si giocano la finale perché i più votati durante la fase del ripescaggio. Chi di questi, quindi, sarà il miglior barzellettiere d’Italia? Lo scopriremo davvero molto presto.

