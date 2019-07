Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ed attuale moglie di Aldo Palmieri, Alessia Cammarota, è incinta? Ecco come risponde la diretta interessata.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amata ed apprezzata di sempre. Alessia Cammarota, dapprima corteggiatrice di Francesco Monte e poi di Aldo Palmieri, continua ad aver un notevole successo su Instagram. Di origine napoletana, la giovane Cammarota, subito dopo il programma, si è trasferita a Catania per seguire suo marito Aldo. Ed è proprio in questa città siciliana che la coppia vive con i suoi due figli. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto che entrambi i piccioncini pubblicano sui loro profili Instagram. Ecco. A proposito, pochissime ore fa, Alessia, proprio su Instagram, ha risposto ad una domanda precisa, mirata. “Sei incinta?”, le chiedono. Ecco la sua risposta.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota incinta? Ecco la sua risposta

Il percorso a Uomini e Donne di Aldo ed Alessia è stato uno dei più belli. E tuttora, è senza alcun dubbio, una delle coppie più amate ed apprezzate da tutti i fan del programma. Nonostante non abbiano vissuto, anni fa, un periodo abbastanza felice, attualmente lo sono. Con i loro due figli, Aldo ed Alessia sono riusciti a trovare la pace, la serenità e quell’amore che hanno sempre sognato. Ci vorrebbe un altro figlio per completare questo idillio amoroso, no? Ebbene. È proprio su questo argomento, tra l’altro chiesto ad Alessia in una delle sue recente Instagram stories, che l’ex corteggiatrice ha le idee abbastanza chiare. Nel lettone con i due piccoli di casa, la Cammarota smentisce categoricamente la notizia di una sua terza gravidanza. “Alessia non vuole altri figli. Quindi no, non sono incinta. Non lo sono, non lo sarò né a breve né mai”, risponde Alessia ad una domanda di una sua fan. Insomma, non ci sarà alcun baby Palmieri che girerà per casa.

