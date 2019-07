Alice Sabatini, incidente con l’auto: per fortuna nulla di grave

L’ex Miss Italia Alice Sabatini è stata protagonista di un incidente con l’auto del suo fidanzato: fortunatamente non è nulla di grave, ecco cos’è successo.

Non ha sicuramente bisogno di presentazioni, Alice Sabatini. L’ex Miss Italia della 76esima edizione è, senza alcun dubbio, una delle vincitrici del concorso di bellezza più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. I numeri Instagram, tra l’altro, ne sono testimoni. Complici, ovviamente, di tale successo senza alcun dubbio la sua bellezza. Con un viso angelico e senza un’ombra di trucco, Alice rappresenta, a gran voce, la classica ragazza ‘acqua e sapone’. E sarà, come dicevamo, proprio questa la chiave del suo successo: spontaneità, semplicità e genuinità. Lo si vede chiaramente nelle numerose foto che la giovane cestista pubblica quotidianamente su Instagram. A proposito, pochissime ore fa, proprio su questo social network, Alice ha comunicato ai suoi followers di aver fatto un incidente con l’auto. Ecco cos’è accaduto.

Incidente d’auto per Alice Sabatini: nulla di grave, ecco cos’è successo

“Le donne al volante, no”, questo esclama Alice Sabatini dopo aver informato i suoi followers di aver fatto un incidente con l’auto. E di aver completamente distrutto la macchina del suo fidanzato Gabriele Benetti. Cos’è accaduto? A svelarlo, come dicevamo, è la diretta interessata. Che, in alcune Instagram stories, racconta per filo e per segno com’è avvenuto il ‘misfatto’. Aveva un appuntamento importante Alice Sabatini quando, per prendere la macchina del suo compagno, è completamente urtata contro la grondaia. Rompendo, di conseguenza, non solo l’auto di Gabriele che, nelle Instagram stories, appare visibilmente ‘urtato’, ma anche la grondaia stessa.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave. La giovane cestista, infatti, sta benissimo. Peccato che, da come si evince dai video successivi alla testimonianza del danno all’auto, il suo fidanzato non le farà più guidare la sua auto. Sarà davvero così?

