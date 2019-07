Giulia De Lellis in camera con Iannone: “Mi spia quando vado in bagno”

Giulia De Lellis in camera con Iannone ha svelato su Instagram: “Mi spia quando vado in bagno”. Il comportamento del pilota ha fatto ridere tutti.

È una delle coppie più amate e seguite degli ultimi mesi: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati da poco e già sono molto affiatati. Sono spesso insieme e l’influencer condivide tantissimi momenti della loro quotidianità con i suoi follower: spesso il pilota di Moto GP la prende in giro ironicamente poichè parla sempre con le sue fan, meglio conosciute come “le bimbe” tramite video messaggi. La coppia regala spesso momenti esilaranti ed infatti ce n’è uno che ha fatto ridere tutti e non solo: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis in camera con Iannone: il comportamento del pilota fa ridere tutti

Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno regalato un momento molto divertente ai loro fan tramite alcune IG story dell’influencer che racconta cosa è successo una volta entrata a casa con il suo fidanzato. La romana ha svelato che quando va in bagno, il suo fidanzato la spia: in maniera scherzosa ha raccontato l’episodio riprendendo anche Andrea il quale non ha smentito. Così è stato svelato il comportamento di Iannone nei confronti della sua compagna ed i fan sono rimasti increduli.

